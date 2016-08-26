Засеев: «После прихода Гончаренко перестраиваем игру»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями после победы в матче пятого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Для болельщиков была незрелищная игра, но на поле был накал. Встреча, по сути, не удалась, но победа есть победа. В футболе везение играет ключевую роль. Если честно, после прихода Гончаренко перестраиваем игру. Тактика была такой же, как и раньше – нужно было больше подбирать мячи», – передает слова Засеева корреспондент «Бомбардира» в Самаре Алексей Медницкий.