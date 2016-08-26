Агент: «Паршивлюк мог перейти в «Олимпиакос», но на тот момент не удалось решить вопрос со «Спартаком»

Агент защитника «Спартака» Сергея Паршивлюка Михаил Череповский рассказал о будущем своего клиента. По его словам, сам игрок не горит желание покидать красно-белых, а его дальнейшее перспективы в команде в настоящий момент зависят от тренерского штаба и руководства московского клуба. Напомним, сегодня СМИ сообщили, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в «Краснодаре».

«Карьерные планы Сергея на данный момент полностью зависят от тренерского штаба и руководства «Спартака». Разговоров о том, что сам футболист намерен покинуть клуб в это трансферное окно, не велось.

Был ли к Паршивлюку интерес со стороны других клубов? Да, интерес был со стороны нескольких российских клубов и одного европейского – греческого «Олимпиакоса». Но на тот момент мы, к сожалению, не смогли решить вопрос о переходе Сергея в греческий клуб со «Спартаком», – сказал Череповский.