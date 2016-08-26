Федорчук: «У «Динамо» подобралась ровная группа»

Хавбек киевского «Динамо» Валерий Федорчук уверен, что его команде достались равные соперники по групповому этапу Лиги чемпионов. Напомним, что украинскому клубу достались «Наполи», «Бенфика» и «Бешикташ».



«Подобралась ровная группа, кого-то выделять в ней я бы не стал. У каждой команды свой стиль игры, но играть можно со всеми. Если же сравнивать нашу группу с другими квартетами, то у нас она получилась более-менее ровной. Повторюсь: играть можно со всеми, и нет необходимости делить команды по какому-то статусу.



Вне зависимости от исхода жеребьевки нам бы пришлось играть с любой командой, будь то «Барселона» или же «Реал». И играть нам пришлось бы только на победу. Поэтому и с такими соперниками нам легче не будет. Это однозначно. С «Бенфикой», «Наполи» и «Бешикташем» нам все равно придется выкладываться по максимуму, чтобы набирать очки.



И в первой, и во второй корзинах хватало хороших команд. Лично я старался не акцентировать конкретное внимание на каких-то возможных соперниках по группе. Видимо, старался относиться так потому, что было ясно — играть придeтся с любой командой, которую нам выберет жребий.



Когда увидел, что в группе В «Наполи» попал к «Бенфике», то сразу же захотел именно в эту группу. На таком уровне самое главное, выходя на футбольное поле, — делать максимум, что умеешь, настраиваться на запредельную борьбу и отдавать ей все свои силы. Соперники у нас из разряда тех, с кем можно играть и можно добиваться положительных для себя результатов», — сказал он.