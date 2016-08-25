Траоре: «Буду очень ждать встречи с «Монако»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Группа достаточно серьезная. На мой взгляд, самая сильная команда, которую стоит опасаться больше других — «Тоттенхэм». Мне уже приходилось играть против этой команды ранее. «Байер» тоже на высоком уровне. Что касается «Монако», то, конечно, будет здорово сыграть с ними, буду очень ждать этой встречи. Это добавит изюминки противостоянию. Шансы на выход из группы? Я не большой любитель строить какие-то прогнозы. Будем играть, идти от матча к матчу, а там посмотрим, хватит ли наших усилий для выхода в плей-офф», – заявил Траоре.