Еременко: «Если бы Бердыев возглавил «Спартак», в РФПЛ бы стало больше конкурентов за чемпионство»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поздравил бывшего наставника «Ростова» Курбана Бердыева с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, что финский хавбек выступал под руководством 64-летнего специалиста в «Рубине».

«Очень рад за Курбана Бекиевича. Смотрел игру, здорово сыграли. Заслужили. Если матч смотрели, то понятно, что все заслуженно. В последний раз связывался с Бердыевым после победы в прошлом сезоне – он прислал сообщение, поздравил с чемпионством, даже несмотря на то, что у «Ростова» его отобрали.

Думал, что Бердыев перейдет в «Спартак». Если бы он там оказался, уверен, конкурентов за чемпионство было бы больше. Я читал, что вопрос его перехода практически решен – не знаю, что не получилось», – сказал Еременко.