Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Еременко: «Если бы Бердыев возглавил «Спартак», в РФПЛ бы стало больше конкурентов за чемпионство»

Еременко: «Если бы Бердыев возглавил «Спартак», в РФПЛ бы стало больше конкурентов за чемпионство»

25 августа 2016, 17:42
27

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поздравил бывшего наставника «Ростова» Курбана Бердыева с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, что финский хавбек выступал под руководством 64-летнего специалиста в «Рубине».

«Очень рад за Курбана Бекиевича. Смотрел игру, здорово сыграли. Заслужили. Если матч смотрели, то понятно, что все заслуженно. В последний раз связывался с Бердыевым после победы в прошлом сезоне – он прислал сообщение, поздравил с чемпионством, даже несмотря на то, что у «Ростова» его отобрали.

Думал, что Бердыев перейдет в «Спартак». Если бы он там оказался, уверен, конкурентов за чемпионство было бы больше. Я читал, что вопрос его перехода практически решен – не знаю, что не получилось», – сказал Еременко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Спартак Еременко Роман Бердыев Курбан
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1472136239
Цска совсем окрылился, уже не видит конкурентов в упор...
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1472136821
ахаха, затроллил грамотно, Рома!)
Ответить
Бриг
1472137047
Да, Спартак бы Он поправил
Ответить
Шейник
1472137622
главно нынче и бабки гинера не помогут
Ответить
ильиных
1472137736
Если бы у бабушки был хер,она была бы дедушкой,а конкурентов в чемпионате нет, потому что мы СПАРТАК,а вы гомно.
Ответить
aurora5858
1472138090
Второй. Дзюба?
Ответить
zenit888
1472141046
В прошлом сезоне Ростов сделал ЦСКА, Гинер съел свой галстук в Казани. Еременко - клоун кучерявый.
Ответить
sour12
1472142448
Проблема спартака не в тренере, чем Эмери плох был, тем что после ухода ЛЕ выиграл 3 раза подряд?опять же у спартака отличная ДЮШС что доказывает место Спартака 2 в ФНЛ думаю если можно было бы он бы вышел в примьер лигу =) и игроки собраны хорошие я был бы рад если бы в цска был попов и особенно промес т.к. мусу он бы хорошо подменил...дело в руководстве которое что то не понятное делает с клубом....да и Аленичев не плохой тренер может менее опытный и не может выстроить игру в обороне хорошо, но всё же когда он был в туле да и в спартаке была видна фирменная игра спартака, того спартака.... п.с. цска чемпион =)
Ответить
dimon2602
1472143753
Ну посмотрим что он скажет после матча со спартаком
Ответить
спартач 23рус
1472145962
твое мнение никому не интересно конь гнилой .лучше игорю помогай рекорды бить
Ответить
Главные новости
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
4
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
5
Все новости
Все новости
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
5
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
5
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
12
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+