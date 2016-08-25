Дмитрий Черышев: «Коноплянка однозначно подошел бы «Спартаку» или «Зениту»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» и «Зенит» сделали предложение о трансфере полузащитника Евгения Коноплянки.

«Женька является очень качественным и квалифицированным футболистом с большими амбициями и потенциалом. Я думаю, что любому клубу – в том числе и «Спартаку», и «Зениту» Коноплянка однозначно бы подошел.

Реален ли этот трансфер в принципе? Думаю, что да, почему нет? Не вижу никаких препятствий для этого. Конечно, все будет зависеть от того, как захочет поступить «Севилья» – или отдать Женю в аренду, или предоставить полное право выкупа «Спартаку» или «Зениту», – сказал Черышев.