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    Ди Марцио: «Карреру в «Спартак» позвали боссы клуба, а не Аленичев»

    Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио высказал мнение о назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

    – Начинать в 52 – не слишком поздно?

    – Каррера на протяжении недолгого отрезка тренировал «Ювентус», когда дисквалифицировали Конте. Он не стушевался и выглядел уверенным в себе, спокойным. Принимал верные решения, хорошо управлял звездными игроками. Все утверждали, что он отличный мотиватор. Но стоило Конте вернуться – и Массимо снова ушел в тень. Конте был слишком важной фигурой для футболистов, замена даже не рассматривалась. Каррера же продолжал работать с защитниками и делал это весьма продуктивно. Достаточно посмотреть, как организованно играла линия обороны сборной Италии на чемпионате Европы. Не взломать! Убежден, что с приходом Карреры «Спартак» будет защищаться намного эффективнее.

    – Если Каррера был такой важной составной частью штаба Конте, почему тренер не взял его в «Челси»?

    – Конте планировал взять в «Челси» шестерых помощников из Италии, в том числе Карреру. Но руководство лондонцев отказалось раздувать тренерский штаб и позволило привезти только четверых ассистентов. Конте прикинул все «за» и «против» и отцепил Массимо. Наверное, решил, что и сам справится с организацией игры в обороне. К тому же Антонио знал, что товарищ не останется без работы, ведь у того было выгодное предложение от «Спартака».

    – Бытует мнение, что это сам Аленичев пригласил Карреру в «Спартак». Правда?

    – Нет, они даже не были знакомы. Насколько мне известно, спартаковские боссы были крайне недовольны игрой команды в обороне, и они решили пригласить опытного спеца по этой части. Где лучше всего обороняются? В Италии. Обратились за советом к тренеру по вратарям, итальянцу Риомми, он уже несколько сезонов трудится в «Спартаке». Риомми в свое время помогал Конте в «Ареццо», они связались. И Конте сказал: «Позвоните Каррере».

    – Как думаете, у него получится в «Спартаке»?

    – Есть проблема. Каррера никогда не работал за пределами Италии, не знает языков. Нужен очень способный переводчик, чтобы передать игрокам эмоции тренера. Это важно, потому что Массимо – очень эмоциональный!» – приводит слова Ди Марцио «Аргументы недели».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2016 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      Partyk 25 августа 2016, 17:19

      Последний матч показал, что обратно команда не бежит а ломится как лось на водопой, поэтому уже большой плюс

      10
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Partyk 26 августа 2016, 16:24

      И применяет прессинг по всему полю... Давненько я такого "Спартака" не видел, честно говоря... Если он и дальше так будет играть в сезоне, то сможет побороться за медали однозначно! Ну а какие достанутся, предсказать не может сегодня никто... Время покажет. Болельщики красно-белых так соскучились по хорошей и сбалансированной во всех линиях игре, что если команда будет её демонстрировать, то они не обидятся... Ну а титулы со временем придут. Никуда они не денутся.

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 15:22

      Каррера определенно сделает со Спартаком что-нибудь перспективное

      18
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