Дзюба: «Надеюсь, выйду в стартовом составе с «Амкаром». Пора прерывать серию Селихова»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча с «Амкаром» в 5-м туре РФПЛ оценил свое физическое состояние и степень готовности к игре.

«Непростой период у меня сейчас, первый раз за долгое время что-то болит, не сказал бы, что что-то серьезное, но дискомфорт присутствует. Я соскучился по матчам, очень хочу играть. Думаю, я уже готов выступать, надеюсь, выйду в стартовом составе с «Амкаром». Всю прошлую неделю тренировался, два последних дня так вообще по полной, эту неделю тоже.

Нам нужно больше агрессии, чтобы забить и прервать серию Селихова. Он очень хороший голкипер, хочется его уже огорчить», – заявил Дзюба.