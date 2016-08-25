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  • Дзюба: «Надеюсь, выйду в стартовом составе с «Амкаром». Пора прерывать серию Селихова»

Дзюба: «Надеюсь, выйду в стартовом составе с «Амкаром». Пора прерывать серию Селихова»

25 августа 2016, 11:31
12

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча с «Амкаром» в 5-м туре РФПЛ оценил свое физическое состояние и степень готовности к игре.

«Непростой период у меня сейчас, первый раз за долгое время что-то болит, не сказал бы, что что-то серьезное, но дискомфорт присутствует. Я соскучился по матчам, очень хочу играть. Думаю, я уже готов выступать, надеюсь, выйду в стартовом составе с «Амкаром». Всю прошлую неделю тренировался, два последних дня так вообще по полной, эту неделю тоже.

Нам нужно больше агрессии, чтобы забить и прервать серию Селихова. Он очень хороший голкипер, хочется его уже огорчить», – заявил Дзюба.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Дзюба Артем Селихов Александр
Комментарии (12)
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SPARTAK-ARMANi
1472114237
Но сделать этот явно не тебе придётся . халка нет а без него у тебя кишка тонка
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oyabun
1472115543
Надеюсь это Селихов огорчит такого предателя-игрочишку как ты своим мастерством на воротах
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Krasnodar 123
1472117434
ОЙ Артемка не говори ГОП пока не забьешь !
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Шаен
1472120752
Очко свою тренировал. Вот и болит теперь!)
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SandersMax
1472124894
считаю Дзюбу абсолютно деревяннейшим игроком, вот только рот открывать и давать целую кучу коментов которые большинство приводит к отращению , вот в этом он мастер
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dolf666
1472125061
что за днище рот раскрыло?
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REDWHITE_
1472129958
питерское Бревнище рвется в бой)))) аха-ха
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APchelov
1472133404
А мы так вообще не хотим, чтобы ты появлялся на поле. Ты не оправдываешь надежд болельщиков.
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nik55
1472134600
мечтать не вредно
Ответить
Каратель помойников
1472142665
опять деревяшка распизделась...
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