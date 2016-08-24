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    Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира

    Подошли к концу три матча 1/32 финала Кубка России. «Челябинск» дома выиграл у «Нефтехимика», «Легион-Динамо» потерпел поражение от «Волгаря», а «Спартак-Нальчик» победил в гостях «Биолог-Новокубанск».

    Кубок России. 1/32 финала

    Челябинск – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Урюков, 4; 2:0 – Шайморданов, 59.

    Легион-Динамо (Махачкала) – Волгарь (Астрахань) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Удунян, 9; 0:2 – Машуков, 64; 1:2 – Радченко, 77.

    Биолог-Новокубанск – Спартак-Нальчик – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бажев, 50 (с пенальти); 0:2 – Дашаев, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2016 18:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 24 августа 2016, 18:56

      Легион-Динамо (Махачкала) – Волгарь (Астрахань) – 1:2 (1:0)

      Голы: 1:0 – Урюков, 4; 2:0 – Шайморданов, 59.
      Ага, теперь понятнее)))

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    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 24 августа 2016, 18:55

      Челябинск – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:0 (1:0)

      Голы: 1:0 – Удунян, 9; 0:2 – Машуков, 64; 1:2 – Радченко, 77.
      Что то я нифига не понял...

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