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    Ташуев: «Жоаозиньо? Неправильно раздавать паспорта всем подряд и приглашать в сборную»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «быков» Жоаозиньо в ближайшее время должен получить российское гражданство.

    — Это благо в большей степени благо для «Краснодара», потому что лимит есть лимит. Олег Кононов получит возможность ставить футболиста, который сильнее на позицию в атаке, а не из-за паспорта. Что касается его перспектив в сборной, то они, на мой взгляд, выглядят туманными. Футболист сборной в первую очередь должен родиться в России, а родина Жоаозиньо — Бразилия. Так паспорта можно раздавать все подряд и приглашать в сборную, но это неправильно. Этим не нужно увлекаться, нужно готовить своих ребят.

    — Стоит ли давать паспорта исключительно в интересах клубов?

    — Поймите, это может увеличить конкуренцию для наших футболистов. Искусственно попадать в состав из-за российского паспорта — неправильно. В Евросоюзе нет понятия легионер, но мы не входим в ЕС. Однако каждый тренер хочет, чтобы в составе играли сильнейшие, а не люди с правильным паспортом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.08.2016 13:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 13:54

      один из лучших игроков РФПЛ, так что заткнись старый кусок дерьма

      0
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      Рейтинг: +256

      477 24 августа 2016, 21:05

      ташуев я бы у тебя паспорт отобрал а ему отдал! эксперт грёбаный

      0
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      Рейтинг: +14

      Pеluan 24 августа 2016, 18:08

      это лучший вариант для всех.. т.к. наши не умеют играть в футбол. .. пусть играют кто может

      0
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      Рейтинг: +14

      Pеluan 24 августа 2016, 18:07

      5

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 24 августа 2016, 15:10

      Если заиграет, как до травмы, то почему бы нет.

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 24 августа 2016, 14:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ладно бы если это было действительно усилением..зачем набирать дрова?!)

      -4
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      Рейтинг: +92

      Dinamo107 24 августа 2016, 14:32

      пусть тренер сборной решает достоин тот или иной человек вызова в сборную.и желательно по игровым требованиям а не указке сверху..

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 24 августа 2016, 13:50

      Скоро в сборной все русские будут черными

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