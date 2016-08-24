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  • Лодыгин: «Хочу играть на высоком уровне во всех матчах, выручать «Зенит»

Лодыгин: «Хочу играть на высоком уровне во всех матчах, выручать «Зенит»

24 августа 2016, 12:40
10

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин остался недоволен своей игрой в матче 3-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Для меня каждый матч – прежде всего возможность доказать самому себе, на что я способен и чего стою. Естественно, добиваюсь чего-то вместе с партнерами по «Зениту». Да, с «Ростовом» у меня была ошибка. Даже не одна ошибка, а вся игра в целом не удалась. Но я очень хочу играть во всех матчах на высоком уровне, выручать команду.

Стараюсь, прилагаю все усилия. С «Ростовом» меня выручили ребята, в других матчах, надеюсь, я помогу им завоевывать победы», – сказал Лодыгин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (10)
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nem00700
1472033696
«Хочу играть на высоком уровне во всех матчах, выручать «Зенит» но не буду.
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Zeff
1472034800
Хотеть мало, надо уметь. Сядь на лавку сам, пока не поздно.
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Kosmotoga
1472035174
надо ногами научится выбивать мяч в поле.Думаю даже сами болельщики со мной согласятся что у него есть с этим проблемы
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С-Пб on-line
1472036343
Вот Харта из МС из-за неумения играть ногами и сливают... Юре на заметку
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ilichkadr
1472037500
Юра, пора снять корону. Она явно не по тебе........
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Pro100Kid
1472040302
Хочу выручать, но не умею(((
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alp
1472043588
блин после косяков с Ростовом я уже бояться Лодыгина начинаю
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Молчуновский
1472047218
Лодыгин: «Хочу играть на высоком уровне во всех матчах, выручать «Зенит, но у меня не получается. Такое необычное ощущение, что у меня руки не из того места растут.»
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