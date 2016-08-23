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    Лига чемпионов. «Порту» в большинстве разгромно обыграл «Рому» и пробился в групповой этап турнира

    В матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» в гостях, имея численное преимущество, со счетом 3:0 крупно обыграл «Рому» и пробился в групповой этап турнира.

    Кроме того, путевку в групповой этап Лиги чемпионов заработали «Лудогорец», «Легия», «Монако» и «Селтик».

    Лига чемпионов. 4-й раунд, ответный матч

    Рома (Италия) – Порту (Португалия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фелипе, 8; 0:2 – Лайун, 73; 0:3 – Корона, 75.

    Удаления: Де Росси, 39; Эмерсон, 50 – нет.

    Первый матч 1:1

    Виктория (Чехия) – Лудогорец (Болгария) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дуриш, 7; 1:1 – Мисиджан, 17; 2:1 – Матею, 64; 2:2 – Кафу, 90.

    Первый матч – 0:2

    Легия (Польша) – Дандолк (Ирландия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бенсон, 19; 1:1 – Кухарчик, 90.

    Удаление: Глоушек, 67 – нет.

    Первый матч – 2:0

    Монако (Франция) – Вильярреал (Испания) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фабиньо, 90 (с пенальти).

    Первый матч – 2:1

    Хапоэль (Израиль) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Саар, 21; 2:0 – Хобан, 48.

    Первый матч – 2:5

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2016 23:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 августа 2016, 10:31

      Рома нарушила традицию. Кто теперь будет в группе с ЦСКА, Баварией и Ман.Сити

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 24 августа 2016, 06:35

      Волки "еб.нули по бездорожью"...

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 августа 2016, 06:18

      рома, ну как такто бл....

      0
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      Рейтинг: +132

      murakami777 24 августа 2016, 05:15

      Рома подвела...судья помог порту

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 24 августа 2016, 01:04

      как так то

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 24 августа 2016, 00:42

      за 30 лямов, да,да,да!!!

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 24 августа 2016, 00:26

      дандолк - молодцы

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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 00:20

      Рома удивила!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 августа 2016, 00:18

      Может оно и к лучшему... Есть варики, что в группе для них попадутся сильные команды и оставят их за пределами 2-ки, а там уже посмотрим. В любом случае в ЛЧ более сильные команды, а в ЛЕ они бы разносили всех и набрали бы больше очков.

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      Рейтинг: +371

      ASG 24 августа 2016, 00:16

      Эмерсона по хорошему на 3-5 матчей надо удалять. Чуть человека инвалидом не сделал.

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