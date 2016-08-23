Василий Березуцкий: «Все предложения, которые мне поступали, были сопоставимы по деньгам с российскими»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что ранее имел несколько предложений от европейских клубов, однако принял решение остаться в московском клубе.

«Все предложения, которые мне поступали, были сопоставимы по деньгам с российскими. Так что не думаю, что ради этого стоит менять место жительства. Я здесь родился, привык жить, а там нужно менять абсолютно все. Тем более, что предложение было на словах. Не буду говорить от кого, так как никаких факсов в клуб не поступало.

Это был 2008 год. Я тогда думал: зачем? Здесь я в ЦСКА выигрываю чемпионат, Кубки, играю в Европе. Тогда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, сборная взяла бронзу на чемпионате Европы. Мы все ждали, что вот-вот начнется развитие российского футбола. Так зачем куда-то уходить, если ты играешь в растущем чемпионате? К сожалению, случилось все наоборот», – сказал Березуцкий.