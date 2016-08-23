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  • Василий Березуцкий: «Все предложения, которые мне поступали, были сопоставимы по деньгам с российскими»

Василий Березуцкий: «Все предложения, которые мне поступали, были сопоставимы по деньгам с российскими»

23 августа 2016, 23:32
10

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что ранее имел несколько предложений от европейских клубов, однако принял решение остаться в московском клубе.

«Все предложения, которые мне поступали, были сопоставимы по деньгам с российскими. Так что не думаю, что ради этого стоит менять место жительства. Я здесь родился, привык жить, а там нужно менять абсолютно все. Тем более, что предложение было на словах. Не буду говорить от кого, так как никаких факсов в клуб не поступало.

Это был 2008 год. Я тогда думал: зачем? Здесь я в ЦСКА выигрываю чемпионат, Кубки, играю в Европе. Тогда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, сборная взяла бронзу на чемпионате Европы. Мы все ждали, что вот-вот начнется развитие российского футбола. Так зачем куда-то уходить, если ты играешь в растущем чемпионате? К сожалению, случилось все наоборот», – сказал Березуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (10)
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vlad1969
1471985403
Буратино!!))))) Зачем))) Вася Вася.....
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Zeff
1471995690
Короче в рублях и мало.
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kykyi
1472010387
"...на словах", короче никому ты не нужен, Вася.
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Фан666
1472015788
Ну да зачем играть в футбол, если тебе тупое топтание газона больше платят. Никакого напряга и бабосики хорошие!
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a-rakhmatov
1472016034
Вася, сиди дома не рыпайся и играй за наших коней)))
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Andrew01
1472016641
Ну да там надо доказывать, тренироваться, а тут можно не напрягаться все проплачено и лучше тебя в стране защитников нет + лимит вот красота....
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SandersMax
1472017957
наверно предложения из Казахстана по просьбе Аршавина))))
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С-Пб on-line
1472018708
Контрольные фразы: "...Мы все ждали, что вот-вот начнется развитие российского футбола..." и "...К сожалению, случилось все наоборот". Вообще больше добавить нечего
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Protosser
1472020551
Ппц.. Вот - основной ответ на вопрос - почему наш профессиональный футбол в такой ЖОПЕ. ГЛАВНОЕ - БАБЛО! "Мне же в Европе - не предложили больше, зачем мне ехать туда, напрягаться, доказывать, пробиваться в основу, когда "Я ТУТ ПРИВЫК", я всегда в основе, напрягаться не надо..." И по молодым игрокам - видно, что их эта система затягивает.. По юности - феерят, развиваются, что-то выигрывают даже, а потом - получают контракт, "имя", известное в РФ, и всё... расслабон..
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