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  • Орлов: «Кокорин смотрел на забивающего гол Еременко как телезритель»

Орлов: «Кокорин смотрел на забивающего гол Еременко как телезритель»

22 августа 2016, 13:08
14

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

«В целом эта ничья – в пользу ЦСКА, потому что «армейцы» удачно справляются со сложным отрезком из выездных матчей. Для них, получается, встречи в гостях не проблема, ведь команда Слуцкого параллельно и игру свою находит. А уже в 6-м туре москвичи планируют принять «Терек» на своем новом стадионе.

Важный момент: почему-то Кокорин смотрел на забивающего первый гол Романа Еременко как телезритель, причем стоя на прямых ногах, то есть он выключил сам себя из игры. Это грубое нарушение игровой дисциплины. Александр сразу же после эпизода закрыл лицо руками – так ему было стыдно.

Почему-то в «Зените» сейчас не видно игроков с особым рвением, с ярким желанием сражаться в любом эпизоде. Получая мяч, зенитовцы как будто чуть успокаиваются, а затем вместо обострения следует поперечный пас или даже передача назад – команда сама гасит темп. Такие действия во многом зависят от психологического состояния игроков. В «Зените» идет перестройка и в этом плане. Например, раньше почти все время звучала музыка, даже в раздевалке, а теперь этого нет. «Зенит» меняет образ жизни, а это очень непросто.

У нового тренерского штаба другой менталитет, другая система взглядов на футбол, и игрокам нужно время, чтобы к этому привыкнуть и адаптироваться. Но это процесс обоюдный: тренеры также должны идти навстречу своим футболистам. И чем раньше это взаимопонимание будет найдено, тем быстрее «Зенит» придет к успеху», – отметил Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1471860968
В этот момент Кокорин учился у Р.Еременко как надо забивать голы.
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shurik45
1471864437
Да просто ЦСКА так хорошо и быстро играет ,вот он и не успел).
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kvm
1471864473
Не дело с такой з/п ещё дёргаться на игрока...
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Grelas
1471864632
Кокорин - самая неудачная, дорогая покупка Зенита последних лет, надеюсь Цыган сможет из него слепить что-то стоящее.
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Asbjorn
1471865066
Колорин через годик к аршавину может уже ехать
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nik55
1471867527
а что посмотреть нельзя ?
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кошмарик
1471869371
кокорин и стыд понятия взаимоисключающие.. чтобы был стыд,нужна совесть.. а с совестью у кокорина беда.. отсутствует!
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gor77
1471873459
Кокорин уже 7 или 8 лет "подаёт надежды и уже скоро начнёт играть". А воз и ныне там.
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Суворов_лучший
1471902794
кокорин наконец то нашел своих денег много побед нет стадиона нет и коршунов непьющий
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