Орлов: «Кокорин смотрел на забивающего гол Еременко как телезритель»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

«В целом эта ничья – в пользу ЦСКА, потому что «армейцы» удачно справляются со сложным отрезком из выездных матчей. Для них, получается, встречи в гостях не проблема, ведь команда Слуцкого параллельно и игру свою находит. А уже в 6-м туре москвичи планируют принять «Терек» на своем новом стадионе.

Важный момент: почему-то Кокорин смотрел на забивающего первый гол Романа Еременко как телезритель, причем стоя на прямых ногах, то есть он выключил сам себя из игры. Это грубое нарушение игровой дисциплины. Александр сразу же после эпизода закрыл лицо руками – так ему было стыдно.

Почему-то в «Зените» сейчас не видно игроков с особым рвением, с ярким желанием сражаться в любом эпизоде. Получая мяч, зенитовцы как будто чуть успокаиваются, а затем вместо обострения следует поперечный пас или даже передача назад – команда сама гасит темп. Такие действия во многом зависят от психологического состояния игроков. В «Зените» идет перестройка и в этом плане. Например, раньше почти все время звучала музыка, даже в раздевалке, а теперь этого нет. «Зенит» меняет образ жизни, а это очень непросто.

У нового тренерского штаба другой менталитет, другая система взглядов на футбол, и игрокам нужно время, чтобы к этому привыкнуть и адаптироваться. Но это процесс обоюдный: тренеры также должны идти навстречу своим футболистам. И чем раньше это взаимопонимание будет найдено, тем быстрее «Зенит» придет к успеху», – отметил Орлов.