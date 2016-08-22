Игуаин: «Буду только рад, если вы и дальше будете называть меня жирным»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин нормально реагирует на критику со стороны журналистов и болельщиков по поводу проблем с лишним весом.

«Буду только рад, если вы и дальше будете называть меня жирным, поскольку я продолжу забивать голы. Я в полном порядке, работал 20 дней и вообще не понимаю, откуда взялась эта шумиха. О таких дебютах всегда мечтаешь, но не всегда они удаются. В этот раз всe прошло отлично. Мой гол? Со стороны могло показаться, что он был забит легко, но это вовсе не так», – сказал Игуаин.

Напомним, что в матче 1-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1) аргентинский форвард отметился голом.