УПЛ. «Шахтер» разгромил «Днепр» и другие результаты

«Шахтер» в 5-м туре УПЛ разгромил на своем поле «Днепр» со счетом 4:0. Голы в этом матче забили Ордец, Дентиньо, Марлос и Феррейра. В других матчах «Заря» обыграла «Карпаты», «Черноморец» был сильнее «Звезды», а «Ворскла» и «Сталь» сыграли вничью.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 5-й тур

Шахтер – Днепр – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ордец, 13; 2:0 – Дентиньо, 14; 3:0 – Марлос, 71; 4:0 – Феррейра, 89.

Ворскла – Сталь – 0:0 (0:0)

Заря – Карпаты – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гордиенко, 20; 2:0 – Караваев, 87; 2:1 – Лобай, 89.

Звезда – Черноморец – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Хочолава, 39.