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    Смолов, Фернандо и Промес выйдут с первых минут в матче «Спартака» и «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Кутин, Пуцко, Боккетти, Джано, Зуев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.

    «Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Страндберг, Калешин, Каборе, Перейра, Газинский, Торбинский, Ари, Смолов.

    Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Петров, Жоаозиньо, Ахмедов, Эбуэ, Подберезкин, Быстров.

    Источник: РПЛ

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    21.08.2016 17:33
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 21 августа 2016, 18:18

      Однозначно победа Краснодара!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 21 августа 2016, 17:41

      Че это итальянец в запасе итальянца оставил

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