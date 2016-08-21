«Амкар» — «Урал»: Павлюченко начнет матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Уралом».

«Амкар»: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Шаваев, Огуде, Баланович, Чума, Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич, Конде, Комолов, Хурцидзе, Костюков, Йовичич, Салугин.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Меркулов, Фонтанелло, Динга, Панков, Фидлер, Емельянов, Кулаков, Ставпец, Лунгу.

Запасные: Арапов, Шубин, Павленко, Чантурия, Серченков, Коробов, Щербаков, Подоксенов, Жуков, Павлюченко.