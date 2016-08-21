«Локомотив» поздравил уволившегося Черевченко с днем рождения

Московский «Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Игоря Черевченко, который ушел в отставку на прошлой неделе, с 42-летием.

«Мы поздравляем Игоря Геннадьевича с днем рождения! Желаем успехов в любых начинаниях, семейного счастья, позитивных эмоций, а также теплоты и заботы близких», — сообщил «Локомотив» на своем официальном сайте.

Напомним, что одной из причин ухода Черевченко считается смена руководства в «Локомотиве», которая также произошла в этом месяце: на посту президента клуба Ольгу Смородскую сменил Илья Геркус.