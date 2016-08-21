«Челси» предложил «Реалу» 70 миллионов за Родригеса

Лондонский «Челси» продолжает искать способы усилить свою атаку. Не сумев договориться с «Эвертоном» относительно трансфера Ромелу Лукаку, команда Антонио Конте переключила свое внимание на нападающего «Реала» Хамеса Родригеса.

Англичане готовы заплатить 70 миллионов евро за колумбийского футболиста, что на 10 миллионов меньше той цены, которую отдал сам «Реал» в 2014 году за трансфер Родригеса. На тот случай, если сделка не состоится, «пенсионеры» также рассматривают вариант приобретения Марио Манджукича из «Ювентуса».