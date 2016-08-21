Иванов: «Непонятно, кто ставит игры на 14:30»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов пообщался с журналистами после победы над «Уфой» (3:1) в матче РФПЛ.

«Тяжелая игра, тяжелые условия. Непонятно, кто ставит игры в такое время. На улице за 30 градусов, а на синтетическом поле – за 40.

«Уфа» владела территориальным преимуществом, но мы забили три гола.

Было задание как можно меньше иметь моменты около наших ворот, готовились и наигрывали эту тактику в течение недели. Мы не были готовы к таким погодным условиям, но и уфимцы добавили, и нам пришлось отойти ближе к воротам», – сказал Иванов.