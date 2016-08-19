Ломбертс не перейдет в «Бешикташ», игроком интересуются «Андерлехт», «Галатасарай» и «Фенербахче»

Официальный представитель защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст заявил, что бельгиец во время летнего трансферного окна не перейдет в «Бешикташ», несмотря на имевшиеся переговоры.

– Ломбертс действительно мог перейти в «Бешикташ», но президент и главный тренер турецкого клуба очень долго обсуждали этот трансфер, к тому же «Бешикташ» не предоставил нам никакой финансовой гарантии. Поэтому никакой сделки с «Бешикташем» не будет.

– Значит ли это, что Николас останется в «Зените»?

– Нужно подождать, ведь Ломбертсом еще интересуются «Фенербахче», «Галатасарай» и «Андерлехт».