Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью

    В матче четвертого тура РФПЛ «Арсенал» и «Оренбург» разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга.

    Таким образом, после четырех туров «Арсенал» располагается на десятой строчке с четырьмя баллами, а «Оренбург» находится на 13-й позиции с двумя очками.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

    Арсенал (Тула) – Оренбург – 0:0 (0:0)

    Арсенал: Фильцов, Денисов, Горбатюк, Беляев, Тесак, Горбанец, Шешуков, Стеклов (Смирнов, 70), Шевченко (Мухаметшин, 76), Аппаев (Власов, 46), Форбс.

    Оренбург: Абакумов, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев (Шогенов, 85), Афонин, Померко (Кацалапов, 70), Ефремов, Бамба, Делькин (Саная, 74).

    Предупреждения: Форбс, 44; Шевченко, 62 – Померко, 35; Малых, 50; Воробьев, 56; Малых, 79.

    Удаления: нет – Малых, 69.

    Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Канунников, 34; 1:1 – Будковский, 42; 1:2 – Эбесилио, 54.

    Рубин: Рыжиков, Бергстрем, Бурлак, Санчес, Устинов (Портнягин, 80), Сонг, Оздоев (Жемалетдинов, 64), Карадениз, Саму, Канунников, Девич (Рочина, 67).

    Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Гаджибеков, Гасанов, Маевский, Эбесилио (Мкртчян, 85), Тигиев, Бериша (Мутари, 75), Будковский (Менса, 62).

    Предупреждения: нет – Гаджибеков, 69; Лазич, 76; Гасанов, 90.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Томь (Томск) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Новосельцев, 17; 2:0 – Эзатолахи, 45; 3:0 – Ерохин, 52.

    Ростов: Джанаев, Кудряшов (Ковалев, 56), Навас, Новосельцев, Нобоа, Киреев, Полоз (Думбия, 65), Байрамян, Ерохин (Калачев, 77), Эзатолахи, Бухаров.

    Томь: Коченков, Яблонски, Пулич, Дьяков, Тен, Дудиев, Тишкин, Чуперка, Бикфалви (Баляйкин, 71), Пугин (Кудряшов, 81), Самодин (Касьян, 73).

    Предупреждения: Кудряшов, 49; Байрамян, 90 – Чуперка, 45; Тен, 66; Яблонски, 89.

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Еременко, 34; 1:1 – Жирков, 45.

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету (Джорджевич, 67), Кришито, Гарсия, Маурисио (Жулиано, 46), Витсель, Жирков, Кокорин (Дзюба, 79), Шатов.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Натхо, 78), Вернблум, Тошич (Миланов, 30), Еременко, Головин, Траоре (Ионов, 65).

    Предупреждения: Шатов, 61; Смольников, 90 – Игнашевич, 21; Вернблум, 27; Миланов, 41.

    Уфа – Терек (Грозный) – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Балай, 48; 1:1 – Фатай, 75; 1:2 – Садаев, 88; 1:3 – Грозав, 90.

    Уфа: Шелия, Сухов, Васин, Никитин, Живоглядов (Карлос, 31), Стоцкий, Безденежных, Обляков, Кротов (Фатай, 57), Абдулавов (Сысуев, 78), Игбун.

    Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов (Брызгалов, 84), Кузяев, Факундо, Грозав, Митришев (Лебеденко, 61), Балай (Садаев, 77).

    Предупреждения: Никитин, 34; Обляков, 69; Фатай, 90 – Грозав, 19; Иванов, 79; Родолфо, 81.

    Амкар (Пермь) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бодул, 63.

    Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Шаваев (Хурцидзе, 87), Огуде, Баланович (Йовичич, 80), Чума, Бодул (Комолов, 72).

    Урал: Заболотный, Данцев, Меркулов (Павленко, 77), Фонтанелло, Динга, Панков, Фидлер (Павлюченко, 67), Емельянов, Кулаков, Ставпец (Коробов, 59), Лунгу.

    Спартак (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 15; 2:0 – Зе Луиш, 74.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски (Боккетти, 10), Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов (Джано, 60), Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 83).

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Страндберг, Калешин (Быстров, 71), Каборе, Перейра (Ахмедов, 63), Газинский, Торбинский (Подберезкин, 56), Ари, Смолов.

    Предупреждения: Фернандо, 67; Комбаров, 88; Мельгарехо, 92 – Смолов, 71.

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:0 (0:0)

    Локомотив: Гилерме, Денисов (Янбаев, 87), Михалик, Чорлука, Шишкин, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Касаев (Майкон, 76), Самедов, Шкулетич (Хенти, 76).

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Концедалов, Надсон, Цаллагов, Родич, Башкиров, Чочиев (Бато, 75), Бруно (Яхович, 82), Корниленко (Мбакогу, 74).

    Предупреждения: Шишкин, 45; Ндинга, 63 – Яценко, 11; Чочиев, 67.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2016 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии123
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 23 августа 2016, 16:03

      Арсенал-Оренбург, игра была равна...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      косячина 23 августа 2016, 09:06

      привет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 22 августа 2016, 12:36

      0-0 мне кажется можно хату ставить 2,5 меньше за 1,40

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 22 августа 2016, 09:46

      На кого кто ставит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 августа 2016, 08:58

      Лория , конечно очень хорошо сыграл,молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 августа 2016, 08:52

      Локомотиву надо уголька подкинуть,а то не разгоняется никак))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 08:23

      "Паравозик" пугает. Там упустили победу, здесь не смогли забить. Потихоньку центр футбола смещается со столицы на юг - в Ростов, Краснодар. И на север - на Питер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 августа 2016, 08:05

      Плохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 августа 2016, 06:50

      Локо погряз в ничьих!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 22 августа 2016, 06:42

      лохо)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11