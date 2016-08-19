Селихов: «Хорошо играет защита, у меня работы не так много»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов расхвалил игру защитников своей команды. Напомним, что в трех турах РФПЛ пермский клуб не пропустил ни одного мяча.

«Хорошо играет защита, у меня работы не так много, подстраховывал ногами, где-то на выходах. А таких, чтобы стопроцентных моментов не было.

Был эпизод в Оренбурге, когда пришлось вытягивать мяч из-под перекладины. Но и он был не очень сложным. Пользуясь случаем, могу сказать, что освещение было во втором тайме ужасное. И всем, может быть, не было видно мяча, поэтому получился такой зрелищный момент.

Хотелось бы максимально продлить сухую серию, естественно. Это будет хорошо и для меня, и для команды. Сейчас готовимся к «Уралу», настроение хорошее, рабочее. Настраиваемся на бой. Будет настоящее уральское дерби, и постараемся сделать все, что в наших силах, особенно дома, перед своими болельщиками, чтобы добыть три очка», – сказал Селихов.