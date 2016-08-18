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    Аршавин: «В моем случае агент не нужен – меня и так знают»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своим мнением об агентах в футболе и их влиянии на игроков.

    – В моем случае агент не нужен. Меня и так знают, кто меня захочет видеть в клубе, может взять. Зачем мне агент? Меня все знают и я всех. Единственное, что мой дядя участвовал в сделке с «Кубанью». Из «Кубани» в «Кайрат» я перешел сам.

    – Агенты или посредники – неизбежное явление для всего мира, любой сферы жизни, но благодаря этому растет возможность «пилить» и «откатывать» – коррумпирующая составляющая возрастает. Как этот вопрос нужно разрешать, в каком направлении двигаться?

    – Как вы сказали, агенты присутствуют во всех сферах, футбол не исключение. Если это работает во всем мире, это должно работать и в России, и в Казахстане, и в любой другой стране. Насколько это коррумпировано, зависит только от закона той страны, где это происходит, и как он соблюдается.

    Источник: PROСпорт

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    18.08.2016 22:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -242

      kauk 27 сентября 2016, 14:33

      а кто ты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 августа 2016, 08:58

      А то!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 августа 2016, 08:50

      Парадокс, Аршавина все знают, а Месси, Погба и Ибру-никто, вот так.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 августа 2016, 06:48

      Широко известный в узких кругах.

      1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 19 августа 2016, 04:44

      так обычно говорят футболисты которые не могут себе позволить оплачивать услуги агента.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 августа 2016, 01:19

      2 последние статьи, просто космос от Аршавина.Либо перевод был с казахстанского носителя либо она реально идиотская, статья в смысле.Суть то понятна, но как она написана просто шедевр)

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 августа 2016, 01:15

      А чем заключается чем?????

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 19 августа 2016, 01:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Андрюша! Конечно, всем без всяких агентов ясно, что тебе пора на покой!

      -6
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 19 августа 2016, 00:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На..уй ты кому нужен по большому счету ,шишка ху..ва!

      -5
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      Рейтинг: -9

      MaxSPB12 18 августа 2016, 22:49

      КРАСАВА

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > MaxSPB12 18 августа 2016, 22:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В чём по-вашему заключается его "красота" ?

      -4
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