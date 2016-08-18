Луческу: «Дзюба не готов к ЦСКА на 100 процентов»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА рассказал о готовности своей команды.

– Радует, что все футболисты тренируются в общей группе, если не считать Файзулина. Радует, что дождя нет, так что мы можем работать спокойно. Доволен тем, что здесь много журналистов, которых все интересует (улыбается).

– Что радует, вы ответили. А что тревожит?

– У каждого тренера есть сомнения, но главное, чтобы игроки их не заметили. Они должны видеть, что я спокоен, и видеть на моем лице только улыбку.

– Повлияет ли ошибка Лодыгина на его место в основе?

– (Смеется.) Вижу, вы уже состав придумали на игру. Дайте мне сначала подумать над тем, кто будет играть.

– Могилевец и Дзюба в общей группе. Готовы ли они к матчу с ЦСКА?

– На сто процентов – нет. Надеюсь, Дзюба будет готов к игре с «Амкаром». Мы не хотим форсировать его восстановление, чтобы он не получил рецидив. Могилевец же тренируется по своему состоянию, он далеко не готов.