Лоськов: «Моя главная задача – не мешать Пашинину»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал свое возвращение в московский клуб. Напомним, что Лоськов вчера присоединился к тренерскому штабу железнодорожников.

«Я вернулся в «Локомотив», в котором провел почти всю карьеру. Это можно сравнить с возвращением домой к родным и близким. Конечно, все это время я был рядом с командой: посещал матчи, тренировки, общался с ребятами. Мой сын занимается в академии «Локомотива», и я часто приезжаю в Черкизово. Но приглашение в тренерский штаб – это особенный и очень радостный для меня момент, который навсегда останется в памяти. Благодарен за доверие руководству клуба и тренерскому штабу. Это приглашение – их общая воля. Мои обязанности сформулирую просто – помощь главному тренеру. Детали пока пусть останутся между нами. Вообще моя главная задача – не мешать Пашинину«, – сказал Лоськов.