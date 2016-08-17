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    Грасия: «Хочу видеть в сборной России как можно больше игроков «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия заявил, что своей работой хотел бы добиться как можно большего количества вызовов в сборную России игроков казанского клуба. Напомним, новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пригласил в сборную из «Рубина» Максима Канунникова и Магомеда Оздоева.

    «Я очень рад за ребят и хотел бы их поздравить. Я бы хотел, чтобы этими футболистами дело не ограничивалось. Своей причастности к этому в настоящий момент не чувствую, но хотелось бы, что в сборную своей страны вызывалось как можно больше футболистов», – отметил Грасия.

    Источник: ФК «Рубин»

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    17.08.2016 11:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 17 августа 2016, 15:55

      С такой игрой что показывает Рубин , Грасия долго не продержится своём посту . Конунников не дорос до сборной ,очень мало забивает.

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    • ...
      Рейтинг: +139

      DS7 17 августа 2016, 11:42

      поэтому затарился иностранцами))

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