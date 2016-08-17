Мутко: «Не устраивайте шоу из переговоров Бердыева со «Спартаком». Надо быть поспокойнее»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию вокруг переговоров «Спартака» с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Хочется, чтобы «Ростов» быстрее определился с тренером, потому что я читаю сегодня, что Бердыев не договорился со «Спартаком». Я бы попросил всех поспокойнее относиться к этому. Даже если клуб и тренер не договорятся, то не надо делать из этого шоу.

Ну успокойтесь, не договорились и не договорились, значит, надо идти дальше. Это две стороны, и у каждой свое видение. «Спартак» – большой клуб, и я понимаю неудовлетворенных болельщиков. Нет результатов, но в целом надо быть немного спокойнее», – заявил Мутко.