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  • Мутко: «Не устраивайте шоу из переговоров Бердыева со «Спартаком». Надо быть поспокойнее»

Мутко: «Не устраивайте шоу из переговоров Бердыева со «Спартаком». Надо быть поспокойнее»

17 августа 2016, 10:54
37

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию вокруг переговоров «Спартака» с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Хочется, чтобы «Ростов» быстрее определился с тренером, потому что я читаю сегодня, что Бердыев не договорился со «Спартаком». Я бы попросил всех поспокойнее относиться к этому. Даже если клуб и тренер не договорятся, то не надо делать из этого шоу.

Ну успокойтесь, не договорились и не договорились, значит, надо идти дальше. Это две стороны, и у каждой свое видение. «Спартак» – большой клуб, и я понимаю неудовлетворенных болельщиков. Нет результатов, но в целом надо быть немного спокойнее», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Мутко Виталий
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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андрей андреев
1471420869
Ну загубил Мутко футбол,надо спокойно относиться)))
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Krasnodar 123
1471422982
А ТЫ ВООБЩЕ КТО ТАКОЙ ? ЧЕГО УКАЗЫВАЕШЬ КОМУ ЧТО ДЕЛАТЬ ? ПОКАЗЫВАЕШЬ ПРЕДАННОСТЬ ФЕГУНУ -МОРДА ТВОЯ КИРЗОВАЯ!
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Artemka69
1471423864
Главный клоун в российском футболе просит не устраивать шоу!!)))Смешно))))
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Treiner
1471423900
Допинг, подмены проб, договорные матчи, тотальное воровство и откаты при строительстве спортивных объектов. Мутко: "Надо быть поспокойнее..." )))))))))))))))
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Артемка 82
1471425030
Ну успокойтесь, не договорились и не договорились, значит, надо идти Спартаку дальше без трофеев!!!
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Kulima
1471425131
Мудко, иди на *уй!
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petrovich666
1471426604
спартак дозу своих чемпионств выхватил в 90-е, лимит исчерпан)))
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Мамай Кокорин
1471428410
Я даже рад этому.Вчерашний ростов жалкое зрелище.
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Dgad
1471430553
Мудко свинья
Ответить
Молчуновский
1471436512
"Даже если клуб и тренер не договорятся, то не надо делать из этого шоу. Шоу буду делать я! Шоу маст гоу он"- вдруг запел Мудко.
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