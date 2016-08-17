Ловчев: «Пусть Мамаев и Кокорин потом и кровью смывают прохладное отношение к сборной и стране»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев назвал обоснованным отсутствие полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина в списке вызванных игроков в сборную России. По мнению специалиста, футболисты должны своей работой изменить отношение общественности к ним.

«Состав Черчесова – правильный и революционный. Я давно знаю его, никого он «отрезать» не будет. Сейчас кричат: нет Денисова! Будет Игорь в порядке, вызовут и его. Никто на нем крест не ставит, пусть доказывает. Отсутствие Мамаева и Кокорина – правильное решение. Пусть потом и кровью смывают… не позор даже, а прохладное отношение к сборной и стране», – заявил Ловчев.