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  • Ловчев: «Пусть Мамаев и Кокорин потом и кровью смывают прохладное отношение к сборной и стране»

Ловчев: «Пусть Мамаев и Кокорин потом и кровью смывают прохладное отношение к сборной и стране»

17 августа 2016, 10:18
12

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев назвал обоснованным отсутствие полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина в списке вызванных игроков в сборную России. По мнению специалиста, футболисты должны своей работой изменить отношение общественности к ним.

«Состав Черчесова – правильный и революционный. Я давно знаю его, никого он «отрезать» не будет. Сейчас кричат: нет Денисова! Будет Игорь в порядке, вызовут и его. Никто на нем крест не ставит, пусть доказывает. Отсутствие Мамаева и Кокорина – правильное решение. Пусть потом и кровью смывают… не позор даже, а прохладное отношение к сборной и стране», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (12)
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exreporter
1471418926
Я не понимаю. А почему они, а не безмозглая молодая девочка, которая сидит в Ламборджини на Арбате и курит в окно? Не начальник ЖКХ райцентра, который строит трехэтажный дом среди нищеты? Не те, кто вопит на весь телеэкран рекламные слова и получает за это 5 годовых зарплат профессора университета, который тихим голосом дает знания? Они - часть всей это системы. И потому они такие, какие они есть. И этой системе ничего не должны. Они не хуже нее. К чему я это? К тому, что не нужно докапываться до отдельно взятых Кокорина и Мамаева, потому что это бессмысленно в таких условиях.
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yorgenbarenz
1471418970
Потом и кровью? Не получится. Не голова у них,а седалище.В жилах у них-моча,а не кровь! Засадить бы их всех во влагалище и начать переделывать вновь.
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Maksim Lagerev
1471419103
ну выпили люди а сколько и за сколько это не ваше дело сколько платят за такие деньги и пьют. завидовать не надо что тебе столько не платили
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Sergej-74
1471419614
прафилактика,придет время вернут
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hellkid
1471419773
у Мамаева травма, Ловчев не в курсе, только бы "бла бла бла"
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sidul1
1471424004
задолбала уже сборная,уберите лимит,хоть хороший футбол посмотрим,а сборная может вдруг и появится
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neveldomha
1471430106
Оказывается для того, чтобы устроить революцию в российском футболе, нужно всего лишь не пригласить Кокоритна с Мамаевым.
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Молчуновский
1471436692
Они,что тебе, братья Матросовы, чтобы кровью искупить свою вину? Это всего лишь игра, хотя и великая, но никак не война.
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Totti11
1471436848
Вот Жека Ловкий опять маразм коммунистический несёт, ужас!!! Жека!!! Очнись!!! 2016 год на улице!!! Скажите ему кто-нибудь!!!
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арейская
1471438656
Про кровь это конечно лишнее, а вот про пот в точку, теперь им чтобы попасть в сборную так и надо делать, хотя я думаю это временная, так сказать, воспитательная мера, тем более матчи-то предстоят товарищеские...
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