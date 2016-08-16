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  • Караваев: «Спасибо ЦСКА за 15 незабываемых лет. А теперь – новый шаг в карьере»

Караваев: «Спасибо ЦСКА за 15 незабываемых лет. А теперь – новый шаг в карьере»

16 августа 2016, 23:09
6

Российский защитник Вячеслав Караваев прокомментировал свой уход из ЦСКА в «Спарту». Напомним, что 21-летний футболист подписал с чешским клубом соглашение до 2020 года.

«Я очень благодарен моему родному клубу за то, что сделали для меня тренеры, работники команды и все, кто причастен к этому великому клубу! Спасибо за все, ЦСКА, это были незабываемые 15 лет! А теперь – новый шаг в моей карьере, надо идти дальше, предстоит много работы», – сообщил Караваев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (6)
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LokoBars
1471381473
Удачи ему!
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арейская
1471391685
Удачи тебе, Слава
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sour12
1471396911
отличный вариант для продолжения карьеры...если всё будет хорошо через пару лет будет всё же кому заменть игнашевича и буде надеяться что уже не в спарте а в англии или италии будет играть.
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каа
1471411630
УДАЧИ...!!!
Ответить
vladimir-7
1471413056
Вячеслав, удачи тебе!!!
Ответить
iuda
1471413333
А этот паренёк лучше Щенникова
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