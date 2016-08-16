Караваев: «Спасибо ЦСКА за 15 незабываемых лет. А теперь – новый шаг в карьере»

Российский защитник Вячеслав Караваев прокомментировал свой уход из ЦСКА в «Спарту». Напомним, что 21-летний футболист подписал с чешским клубом соглашение до 2020 года.

«Я очень благодарен моему родному клубу за то, что сделали для меня тренеры, работники команды и все, кто причастен к этому великому клубу! Спасибо за все, ЦСКА, это были незабываемые 15 лет! А теперь – новый шаг в моей карьере, надо идти дальше, предстоит много работы», – сообщил Караваев.