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    Караваев: «Спасибо ЦСКА за 15 незабываемых лет. А теперь – новый шаг в карьере»

    Российский защитник Вячеслав Караваев прокомментировал свой уход из ЦСКА в «Спарту». Напомним, что 21-летний футболист подписал с чешским клубом соглашение до 2020 года.

    «Я очень благодарен моему родному клубу за то, что сделали для меня тренеры, работники команды и все, кто причастен к этому великому клубу! Спасибо за все, ЦСКА, это были незабываемые 15 лет! А теперь – новый шаг в моей карьере, надо идти дальше, предстоит много работы», – сообщил Караваев.

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    Источник: Instagram

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    16.08.2016 23:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +215

      iuda 17 августа 2016, 08:55

      А этот паренёк лучше Щенникова

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2016, 08:50

      Вячеслав, удачи тебе!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 17 августа 2016, 08:27

      УДАЧИ...!!!

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 17 августа 2016, 04:21

      отличный вариант для продолжения карьеры...если всё будет хорошо через пару лет будет всё же кому заменть игнашевича и буде надеяться что уже не в спарте а в англии или италии будет играть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 августа 2016, 02:54

      Удачи тебе, Слава

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 17 августа 2016, 00:04

      Удачи ему!

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