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    Яровинский: «Спарта» не пожалела ни денег, ни сил, чтобы заполучить Караваева»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал трансфер защитника армейцев Вячеслава Караваева в «Спарту».

    – Вячеслав за два года хорошо себя проявил в Чехии в менее сильных командах, нежели «Спарта». И тут последовало предложение от пражского клуба. «Спарта» не пожалела ни денег, ни сил, чтобы заполучить Караваева. В итоге мы смогли договориться. Сам футболист сказал, что возможно это для него шанс закрепиться в европейском чемпионате. Слава уже прикипел к жизни в Чехии.

    – Но почему не стали отдавать его в аренду?

    – А «Спарта» рассматривала вариант только с выкупом прав. Им срочно нужен был квалифицированный крайний защитник. Конечно, мы пошли на такой шаг, скрепя сердце.

    – Теперь многие болельщики будут вас критиковать за то, что расстались с перспективным футболистом.

    – Что ж, это их право. Я лишь хочу заметить, что у ЦСКА есть опция обратного выкупа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 22:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      fdg54yf 16 августа 2016, 23:15

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://0rz.tw/c9dLk

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 августа 2016, 22:17

      Молодец! Дай Бог ему здоровья и удачи! Пусть развивается сам, удивляет соотечественников и вдохновляет мальчишек.

      4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > NapaS 16 августа 2016, 23:42

      И вернётся в клуб уже на абсолютно полноправное место в основе (надеюсь, ещё и в тот светлый момент, когда не будет лимита и будет здоровая конкуренция с сильными игроками, возможно, даже легами)

      4
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