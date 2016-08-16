Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в «Малаге»

    «Малага» проявляет заинтересованность в услугах голкипера «Бешикташа» и сборной Украины Дениса Бойко. Сам 28-летний страж ворот не намерен оставаться в стане «черных орлов» и попросил руководство отпустить его в другую команду. Причина – страж ворот не входит в планы тренерского штаба на нынешний сезон. Испанская и турецкая стороны уже контактировали по вопросу вероятного трансфера.

    Бойко перебрался в «Бешикташ» из «Днепра» в период последнего зимнего трансферного окна за 3,3 миллиона евро. Во второй части минувшего сезона украинский вратарь провел за стамбульский клуб всего пять поединков.

    Источник: Milliyet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2016 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11