Петраков: «Погребняк хочет перейти в «Томь»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился своей информацией о возможном переходе нападающего «Динамо» Павла Погребняка.

«Погребняк склоняется к тому, чтобы перейти к нам. Я на это надеюсь, но есть еще «Динамо», которое владеет правами на игрока», – заявил Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

Отметим, у Погребняка есть действующий контракт с «Динамо», который рассчитан до 2018 года. В этом сезоне бело-голубые не внесли нападающего в заявку на первенство ФНЛ.