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    Петраков: «Погребняк хочет перейти в «Томь»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился своей информацией о возможном переходе нападающего «Динамо» Павла Погребняка.

    «Погребняк склоняется к тому, чтобы перейти к нам. Я на это надеюсь, но есть еще «Динамо», которое владеет правами на игрока», – заявил Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Отметим, у Погребняка есть действующий контракт с «Динамо», который рассчитан до 2018 года. В этом сезоне бело-голубые не внесли нападающего в заявку на первенство ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2016 21:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 16 августа 2016, 11:28

      пусть уже хоть куда ни-будь переходит
      а то ни как не можем его сплавить куда ни-будь

      1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 16 августа 2016, 00:47

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 августа 2016, 00:14

      он в томи только норм играл..

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      Рейтинг: +1126

      richi 15 августа 2016, 23:41

      А чего не в Шинник? Так хорошо у нас начинал.

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      Рейтинг: +577

      yurdin 15 августа 2016, 21:45

      За чем же дело?И хочется- и колется.У Паши ещё год контракта в Динамо.Покупать-жалко денег,в аренду так ему зряплату большую платить.Дилемма...

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