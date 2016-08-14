Тесак: «В РФПЛ много чего изменится. «Зенит» очень много потерял с уходом Халка»

Словацкий защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак считает, что в РФПЛ в нынешнем сезоне ожидается перестановка сил. Футболист особо отметил уход из «Зенита» Халка.

«Я следил за матчами. Тренер у «Ростова» мощный, очень хорошо выстроил игру. Они справлялись и с лидерами чемпионата за счет качества и командного мастерства. Хотя сейчас, мне кажется, много чего поменяется – «Зенит» сильно потерял с уходом Халка, например.

Для Роберта Мака это новая страна, новый чемпионат, новый язык. Ему надо дать время на адаптацию в команде. А так он игрок хорошего уровня, показывает это на протяжении многих лет. Он впишется в команду и будет давать результат. Не думаю, что заменит Халка, Мак – игрок другого плана», – заявил Тесак

Полное интервью интервью с Лукашом Тесаком читайте тут.