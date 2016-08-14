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    Тесак: «Глупо было «Спартаку» ждать от Аленичева чемпионства за полгода»

    Словацкий защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак заявил, что «Спартак» поторопился с увольнением Дмитрия Аленичева.

    «Вообще вижу, что к нему в Туле особое отношение, «Арсенал» как первый ребенок для него. Он же с ним начал свою тренерскую карьеру и вырастил команду почти с нуля.
    Слышал, что он праздновал с «Арсеналом» выход в Премьер-лигу после победы над «Спартаком-2», и даже не удивился. Но вообще не думаю, что он сильно скучает, скорее сопереживает. Даже говорил, что будет приезжать на домашние матчи «Арсенала» болеть. Но я думаю, он хорошо справлялся со «Спартаком», несмотря на огромное давление со стороны фанатов и руководства. Ждать чемпионства за полгода – это глупо. Он очень хороший тренер, надо было только дать ему время», – заявил Тесак.

    Полное интервью интервью с Лукашом Тесаком читайте тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 августа 2016, 12:36

      Зря назначили,погорячились.Аленичеву надо было пару лет набивать руку с каким-нибудь середняком,дать результат.

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