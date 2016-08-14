Бергстрем: «У «Рубина» проблемы при завершении атак. Довольны итогом матча со «Спартаком»

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем прокомментировал итог матча со «Спартаком» (1:1) в рамках 3-го тура РФПЛ.

«В первом тайме нам пришлось много работать, «Спартак» владел мячом, нам пришлось им противостоять. Им удалась одна контратака, когда мы потеряли свои позиции и они забили гол. Очень важно, что Марко Девич забил до перерыва, и счет стал 1:1. Во втором тайме мы имели шансы, чтобы забить, но на данный момент мы испытываем проблемы в завершающей стадии. Мы довольны счетом 1:1», – заявил Бергстрем.