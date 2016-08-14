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    Глушаков: «Сонг? Я даже не знаю, кто это»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал игру полузащитника «Рубина» Алекса Сонга.

    «Как игралось против человека, которого называют одной из главных звезд РФПЛ? Против кого? Я даже не знаю, где он играл, если честно. Кто он, что он? Я, если честно, не следил за «Рубином». Мы сегодня разбирали, кто это восьмой номер – и все. Я не думал, что это он.

    Говорили, что купили много иностранцев, потратили много денег. Думаю, при Билялетдинове команда была ничуть не хуже, хотя было много русских игроков. А мы разобрали их слабые места, там и пытались вскрывать «Рубин», – заявил Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2016 01:41
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    Комментарии40
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 августа 2016, 09:24

      Пф.. Весь футбольный мир - знает - кто такой Сонг, а вот кто такой Глушаков - знают только в постсоветском пространстве.

      -1
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 14 августа 2016, 17:53

      Сонг: играли с каким то середняком, который отскочил от поражения...

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 августа 2016, 17:05

      Интересно "сборники" перед тем как что-то сказать думают, что говорят?

      0
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 14 августа 2016, 12:06

      Если Глушаков не знает, кто такой Сонг, то это говорит о его не профессионализме. Значит он следил за большими клубами, значит он смотрит на футбол как на источника дохода и не больше.

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 14 августа 2016, 11:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё правильно сказал,10 лет назад был в падающих надежды,как будто легенда какая

      -4
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 14 августа 2016, 11:36

      Глушак лучше бы молчал- умней казался бы

      -1
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      Рейтинг: +12

      roys 14 августа 2016, 11:34

      меньше говорить надо-футболер

      -2
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 14 августа 2016, 11:09

      Сонг: Глушаков?это где?))))

      8
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      Рейтинг: +307

      shpilman 14 августа 2016, 10:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и нефиг знать)) Денис не обращай внимания на всякий шлак!!!!!!!!!

      -6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2016, 09:59

      Вот теперь будешь знать, гнилой глушак.

      2
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