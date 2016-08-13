«Зенит» готов отпустить Ломбертса только за хорошие деньги

Агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, сообщил, что петербургский клуб готов отпустить бельгийца в другой клуб только при наличии выгодного финансового предложения. Напомним, на 31-летнего игрока претендуют «Аякс», «Андерлехт» и «Уотфорд».

«В данный момент никакой конкретики относительно будущего нет. Да, вчера Нико снова не играл, а просидел весь матч на лавке. Он общался с главным тренером, но тот, как и сам игрок, ждет решения клуба. Ломбертсом интересуются ряд клубов из Бельгии, Англии и Турции. Но у него еще два года контракта, и «Зенит» готов отпустить его лишь в том случае, если за игрока будет предложена хорошая сумма», – сказал Верхулст.