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    Скрипченко: «Если бы «Урал» забил хотя бы в одной контратаке ЦСКА, все было бы по-другому»

    Наставник «Урала» Вадим Скрипченко подчеркнул, что если бы екатеринбуржцам удалось завершить хотя бы одну свою контратаку забитым мячом в поединке третьего тура РФПЛ против ЦСКА (0:1), игра сложилось бы совсем по-другому. По словам специалиста, шансы для этого у его подопечных имелись.

    – Были в шаге от такого ценного очка и пропустили, все обескуражены. Мы играли сегодня на контратаках, и, если бы довели хоть одну до логического завершения, а возможность была, все было бы по-другому. Но у них в воротах Акинфеев, он здорово сыграл. И все же я считаю, что ничью сегодня мы заслуживали.

    Павлюченко сегодня низко располагался. Это установка такая была?

    – У нас задача перед всеми линиями – играть компактно. Лунгу и Павлюченко – не исключение. Они тоже должны помогать обороняться и располагаться ближе к центральному треугольнику полузащитников.

    – Павлюченко способен играть лучше?

    – Я доволен его игрой. Он очень хорошо отработал. При фланговых атаках хорошо открывался и работал на всю команду.

    – Дебютом Жукова довольны?

    – Да, учитывая, что это его первый матч в Премьер-лиге и он еще не до конца понимает установку тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2016 18:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 14 августа 2016, 01:56

      говорить не делать,увы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 августа 2016, 18:29

      Если..

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