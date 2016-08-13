Евдокимов: «У «Спартака» прекрасный президент. Не знаю, где такого еще найти»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился мнением об уходе с поста наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева и возможного прихода на данную должность Курбана Бердыева.

– Уход Аленичева, одного из ярких представителей того спартаковского футбола и спартаковского духа, и приход на его место Бердыева, тренера совершенно иной формации означает, что спартаковский дух, как символ целой эпохи в российском футболе, закончился?

– Ничего не закончилось. Спартаковский дух – это победы. Неважно как – глухой обороной или атакой. Главное – победа. Это и есть тот самый спартаковский дух, когда в пограничной ситуации между поражением и победой команда преображается и выигрывает. И если придут победы, вернется и дух. Поэтому не считаю, что клуб обязательно должен возглавить бывший спартаковец. «Спартак» – это «Спартак», народная команда. И ей нужны победы. Состав у них сейчас очень приличный. Так что, посмотрим.

– Как тренеру вам отставка Аленичева понятна?

– Как тренеру – нет. Мне бы в такой ситуации было очень тяжело. С другой стороны, провален важный матч. И тут отговорок быть не может. Я на стороне тренера, но результат определяет все. У «Спартака» прекрасный президент. Не знаю, где такого еще найти. Чтобы и стадион построил, и на селекцию денег дал. Да, не все получается у команды. Но, думаю, очень скоро придет и светлая полоса.