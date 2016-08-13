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    Фатай: «Увидев болельщиков «Уфы», я решил, что продолжу карьеру именно здесь»

    Нападающий «Уфы» Кеинде Фатай поделился впечатлениями от перехода в российский клуб. По словам нигерийца, он сделал свой выбор в пользу уфимцев после того, как увидел игру и болельщиков команды.

    «Безмерно рад оказаться в «Уфе». Уже прогулялся по городу, и он вызвал у меня только положительные эмоции. У меня было несколько вариантов, в том числе и из России. Но когда я увидел игру команды и то, как местные болельщики любят футбол, то остановил свой выбор на «Уфе». А еще я перешел сюда из-за тренера и своего друга.

    До подписания контракта я немного знал об «Уфе», но видел ее матч против «Зенита». Понравилась непередаваемая атмосфера, – сказал Фатай.

    Источник: ФК «Уфа»

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    13.08.2016 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 августа 2016, 18:01

      Будешь забивать -за болельщиками дело не встанет ! Давай Уфа !

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