«Краснодар» не заявил Мамаева на матч с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на поединок третьего тура РФПЛ. Отметим отсутствие в заявке «быков» хавбека Павла Мамаева, записавшего на свой счет две результативные передачи в игре прошлого тура с «Тереком». Вместо него с первых минут на поле выйдет Дмитрий Торбинский.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов, Ятченко, Брюно, Родич, Башкиров, Чочиев, Яхович.

Запасные: Конюхов, Павлов, Шильников, Корниленко, Паскуато, Бато, Мбакогу, Божин, Ткачев.

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов, Торбинский.

Запасные: Синицын, Федюшин, Мартынович, Страндберг, Калешин, Куасси, Воробьев, Фомин, Быстров, Жоаузинью, Вандерсон.

Начало встречи – в 18.00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.