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«Краснодар» не заявил Мамаева на матч с «Крыльями Советов»

13 августа 2016, 17:14
3

«Крылья Советов» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на поединок третьего тура РФПЛ. Отметим отсутствие в заявке «быков» хавбека Павла Мамаева, записавшего на свой счет две результативные передачи в игре прошлого тура с «Тереком». Вместо него с первых минут на поле выйдет Дмитрий Торбинский.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов, Ятченко, Брюно, Родич, Башкиров, Чочиев, Яхович.

Запасные: Конюхов, Павлов, Шильников, Корниленко, Паскуато, Бато, Мбакогу, Божин, Ткачев.

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов, Торбинский.

Запасные: Синицын, Федюшин, Мартынович, Страндберг, Калешин, Куасси, Воробьев, Фомин, Быстров, Жоаузинью, Вандерсон.

Начало встречи – в 18.00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Мамаев Павел
Комментарии (3)
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BAIv
1471099593
ну в магните любят народ кидать, набирают на большую зарплату а потом говорят у вас товара много украли и вы нам все должны и зарплату не получите.... ну как то так и директоров постоянно набирают ... прикол каждый месяц новые дураки за бесплатно работают.( плбс пол года их обучают за бесплатно товар раскладывать!!!
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multiscan
1471101999
Мамаев - "звезданутый" парниша! А посему, ему самое место в космосе! "Космос" - ставропольский, кажется, клубик ...надцатой лиги. Мамаева пора сдать туда в аренду!
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Аид666
1471103149
а как же с Павликом пить, с Павликом пить?
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