«Ювентус» поспорит с «Миланом» за Бетанкура

«Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Бока Хуниорс» Родриго Бетанкуру. Также 19-летнего игрока в своих рядах хочет видеть «Милан».

Сообщается, что туринский клуб готов сразу заплатить за уругвайца требуемую сумму, чтобы ему не пришлось оставаться в Аргентине до окончания нынешнего года. При этом никаких финансовых подробностей сделки пока нет.

«Бока» взяла время на раздумья, однако существует вариант, что сам Бетанкур захочет перебраться в «Милан», который гарантирует ему большее количество игрового времени.