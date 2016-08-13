«Арсенал» назначил капитаном травмированного Мертезакера

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер избран капитаном команды на предстоящий сезон. Интересно, что 31-летний игрок является на данный момент травмированным, а его восстановление может занять около пяти месяцев. Возможно, таким образом тренерский штаб и футболисты решили выразить немцу свою поддержку.

Мертезакер получил право выводить «канониров» на поле с капитанской повязкой после того, как клуб покинул Микель Артета, завершивший карьеру игрока. Отметим, что в воскресном поединке первого тура АПЛ против «Ливерпуля», функции вице-капитана будут возложены на хавбека Санти Касорлу.