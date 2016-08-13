Шаронов: «Бердыев придет не просто тренировать команду»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов рассказал о своем мнении о перспективах специалиста Курбана Бердыева в «Спартаке».



«Курбан Бекиевич, думаю, придет не просто тренировать команду, а выстраивать работу в клубе. В «Рубине» он выстраивал академию, уделял этому аспекту очень пристальное внимание. Для него это вообще фундамент всего. Считаю, у него есть чeткий план его дальнейших действий по преобразованиям. Не знаю, будут ли это терпеть в «Спартаке», но этот человек не только работает с командой, а развивает вообще всю систему.



Бердыев – панацея от всех бед многострадального «Спартака»? Знаю, что он умеет добиваться результата. Но здесь стоит сказать, наверное, о другом. Нет сейчас спартаковского стиля. Причем давно. Это стереотип. «Стеночки», забегания, «кружева» ушли в прошлое. «Спартак» же в последнее время не играл в тот футбол, который показывала команда Аленичева в 90-е годы. Болельщики «Спартака» говорят про атакующий футбол и оборонительный. Но есть футбол организованный и более закрытый. Что хочет «Спартак»? Просто играть красиво или уже взять какой-то титул? Наверное, всe-таки второе. При Бердыеве мы практиковали закрытый футбол в 2003 году. Но в 2009-м уже демонстрировали другое.



Поймите, Бердыев не играет чисто от обороны – он закрывает все зоны. Разве «Ростов» всей командой стоял в защите? Нет. У Бердыева все принимают участие в оборонительных действиях. Вот это важно», – сказал он.