Дзагоев: «Лимит в чемпионате России не нужен, а потолок зарплат – не выход»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказал мнение о лимите на легионеров и возможном потолке зарплат в РФПЛ.

– Лимит на легионеров – это хорошо или плохо?

– На мой взгляд, лимит не нужен. Тренер себе не враг – если российский игрок, даже молодой, сильнее других на своей позиции, то он будет играть в основе.

– Нужен ли российскому футболу потолок зарплат? Хотя бы для молодых игроков?

– Я считаю, что все идет от головы. Если ты действительно любишь футбол, то никакие деньги тебя не сломают. Я сужу по себе и не могу понять, как вообще возможно, что игрок снизил требования к себе. Не думаю, что потолок зарплат – это выход. Выход – это развитие детско-юношеского футбола. Да, в России есть перспективные молодые игроки, но их количество однозначно должно быть больше, учитывая, как велико население нашей страны.

Такие школы, как в Тольятти, не должны закрываться! Если говорить о Северной Осетии, откуда я родом, то, например, во Владикавказе сейчас нет школы – детям просто некуда идти тренироваться. Это большая проблема. Ею нужно заниматься, но так получается, что футбольные школы, наоборот, закрываются. В Москве вроде бы с этим проблем нет, но Москва – не вся страна. Не у всех есть возможность привозить сюда детей – кого-то просто не пускают, у кого-то нет денежных средств на это.