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  • Дзагоев: «Лимит в чемпионате России не нужен, а потолок зарплат – не выход»

Дзагоев: «Лимит в чемпионате России не нужен, а потолок зарплат – не выход»

13 августа 2016, 01:40
20

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказал мнение о лимите на легионеров и возможном потолке зарплат в РФПЛ.

– Лимит на легионеров – это хорошо или плохо?

– На мой взгляд, лимит не нужен. Тренер себе не враг – если российский игрок, даже молодой, сильнее других на своей позиции, то он будет играть в основе.

– Нужен ли российскому футболу потолок зарплат? Хотя бы для молодых игроков?

– Я считаю, что все идет от головы. Если ты действительно любишь футбол, то никакие деньги тебя не сломают. Я сужу по себе и не могу понять, как вообще возможно, что игрок снизил требования к себе. Не думаю, что потолок зарплат – это выход. Выход – это развитие детско-юношеского футбола. Да, в России есть перспективные молодые игроки, но их количество однозначно должно быть больше, учитывая, как велико население нашей страны.

Такие школы, как в Тольятти, не должны закрываться! Если говорить о Северной Осетии, откуда я родом, то, например, во Владикавказе сейчас нет школы – детям просто некуда идти тренироваться. Это большая проблема. Ею нужно заниматься, но так получается, что футбольные школы, наоборот, закрываются. В Москве вроде бы с этим проблем нет, но Москва – не вся страна. Не у всех есть возможность привозить сюда детей – кого-то просто не пускают, у кого-то нет денежных средств на это.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (20)
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СЛАВА 81
1471041849
Лимит на зарплату нужен. Пусть за премиальные пашут.
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serzhio1
1471042152
Потолок зарплат еще какой выход!
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MaxSPB12
1471042538
Понял , что попадёт под него ;)
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RdAMR10
1471043588
Аланчик дело говорит!!!
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alexfor
1471043916
ага, не нужен потолок зарплат) странно, если бы ты другое сказал)
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egrrr
1471060548
про детский футбол все верно сказал
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Hala Madrid
1471061238
Лимит надо отменять хотя бы потому что многие играют и получают зарплату только за паспорт
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yorgenbarenz
1471068875
Про денежные средства у родителей-это ты верно заметил ! Оно как раз созвучно с проблемами выживания олигархов,их слуг с Кремля, РФС и футболистов.
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против коблабоашей
1471069669
да какие детские школы!!! нам ведь зенит-арену не на что строить будет!!!
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ZhenjaSAB
1471079951
прав на все 100!
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