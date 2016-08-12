Гарай: «Интер»? Сейчас я полностью сфокусирован на матчах за «Зенит»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай после победы над «Ростовом» в матче третьего тура чемпионата России прокомментировал информацию о возможном переходе в летнее трансферное окно в «Интер».
– Почему Жулиано бил пенальти, а не вы?
– Сейчас у нас нет штатного пенальтиста, такого как Халк. Все в команде достойны этой возможности. Жулиано попросил меня отдать ему право на удар, я ему доверился.
– Все лето ходили слухи об интересе «Интера» к вам.
– Сейчас я играю в «Зените». Полностью сфокусирован на матчах за клуб и достижении положительного результата.
Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)