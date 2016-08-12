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    Торже: «Нужно забыть игру с «Краснодаром»

    Полузащитник «Терека» Габриэль Торже заявил, что грозненскому клубу нужно забыть матч третьего тура чемпионата России против «Краснодара». Напомним, краснодарский клуб одержал победу со счетом 4:0.

    «Игра предыдущего тура сложилась неудачно для нас, мы уступили с крупным счетом. Очень важно забыть этот матч, нет времени на то, чтобы сидеть и переживать. Разумеется, это поражение очень огорчило, но следует смотреть в будущее. Нужно готовится к следующему матчу. Нам предстоит важная домашняя игра с «Локомотивом», уверен, что болельщики придут и поддержат нас в сложный момент. Поддержка трибун будет иметь важное значение», – отметил игрок.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    12.08.2016 17:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 18:20

      Поддержка арбитров куда важнее.

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